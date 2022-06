Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke - Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Herdecke (ots)

Am 17.06.2022 um 10:10 Uhr befuhr ein 40-jähriger Herdecker mit seinem Pkw Ford S-Max die Hauptstraße in Fahrtrichtung Mühlenstraße. An der dortigen Einmündung beabsichtigte er nach rechts abzubiegen. Hierbei übersah er einen 9-jährigen Jungen aus Herdecke, der mit seinem Fahrrad gerade die Fahrbahn am dortigen Fußgängerüberweg überquerte und es kam zur Kollision. Der 9-Jährige wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200,- Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell