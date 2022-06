Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Mit fast 2 Promille zur Tankstelle gefahren

Wetter (ots)

Fronleichnam erhielt die Polizei einen Hinweis zu einer Trunkenheitsfahrt. Gegen 00:30 Uhr suchten sie die Tankstelle an der Kaiserstraße auf und trafen das gemeldete Fahrzeug samt Fahrer dort an. Der 36-jährige Wetteraner war augenscheinlich stark alkoholisiert und kaum in der Lage gerade zu stehen. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von fast 2 Promille. Er wurde zur Polizeiwache in Wetter gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein des Wetteraners wurde sichergestellt.

