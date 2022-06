Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Schwelm (ots)

Am 15.06.2022, um 13:05 Uhr, befuhr ein 71-jähriger Schwelmer mit seinem Pkw, Toyota, Aygo, den Bandwirkerweg in Fahrtrichtung Beyenburger Straße in Schwelm. Auf dem Beifahrersitz befand sich seine Ehefrau. Aufgrund eines medizinischen Notfalls kam er mit dem Pkw nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem anliegenden Zaun. Dabei kippte der Pkw auf die Beifahrerseite.

Beide Fahrzeuginsassen wurden durch das Unfallgeschehen leicht verletzt und mittels Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Durch den angeforderten Abschlepper wurde das beschädigte Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn gezogen und abgeschleppt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell