Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Ladendieb rammt Mitarbeiterin Einkaufswagen in den Bauch

Ennepetal (ots)

Am Mittwoch wurde die 35-jährige Mitarbeiterin eines Lebensmitteldiscounters durch einen flüchtenden Ladendieb leicht verletzt. Gegen 19:00 Uhr fiel den Mitarbeitern ein Mann auf, der mit einem gefüllten Einkaufswagen durch den Kassenbereich ging, ohne seine Waren zu bezahlen. Der Dieb schob den Wagen zügig durch den Ausgangsbereich zu einem auf dem Parkplatz wartenden BMW. Er wurde durch die 35-jährige Verkäuferin angesprochen. Dieser reagierte jedoch nicht und rammte den bereits geleerten Einkaufswagen gegen den Bauch der Verkäuferin. Anschließend stieg er auf den Beifahrersitz des Fahrzeugs. Der ebenfalls unbekannte Fahrer fuhr zügig los und flüchtete in Richtung Gevelsberg. Der flüchtige Ladendieb wird so beschrieben: -Männlich -Ca. 30-35 Jahre alt -Kräftige Statur -Trug einen Bart und hatte einen Boxerschnitt -Weißes T-Shirt und blaue Jeanshose Eine Fahndung nach dem Fahrzeug blieb erfolglos.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell