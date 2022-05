Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Schlägereien in der Innenstadt

Koblenz (ots)

In der Nacht von Samstag, den 30.04.2022 auf Sonntag, den 01.05.2022 kam es im Bereich der Koblenzer Innenstadt zwischen zwei Personengruppen zu insgesamt zwei körperlichen Auseinandersetzungen.

Angefangen hatten die Streitigkeiten in einer Koblenzer Diskothek. Danach hatte man sich gegen 05:30 Uhr in einen Imbiss in der Pfuhlgasse begeben, um den Konflikt auszutragen. Die Bilanz der Auseinandersetzung, an der 15 Personen beteiligt waren: Eine Person erlitt eine Prellung am Oberkörper sowie ein blaues Auge.

Eine Fortsetzung fand die Auseinandersetzung gegen 07:20 Uhr im Altengraben in Koblenz. Diesmal erlitt einer der Geschädigten eine Stichverletzung im linken Bein. Der Beschuldigte konnte identifiziert werden, ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.

