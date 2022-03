Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Betrunken mit Golf-Kart unterwegs

Bad Driburg (ots)

Ein offenbar hilfloser 35-Jähriger ist am Montag, 28. März, gegen 19.15 Uhr von Passanten am Wanderweg "Sachsenring" in Bad Driburg aufgefunden worden. Sie halfen dem stark alkoholisierten Mann, der noch ansprechbar war, und verständigten Notarzt und Polizei.

Bei der weiteren Überprüfung entdeckte die Polizei in der Nähe ein Golfkart, das schwer beschädigt am Seitenstreifen lag. Es stellte sich heraus, dass der 35-Jährige mit diesem Kart offenbar von einem Hotel in der Stadt losgefahren war, am Sachsenring etwa in der Höhe Reelser Kreuz die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und gegen einen Baum prallte. An dem Golfkart entstand Totalschaden. Aufgrund der Beschädigungen ist davon auszugehen, dass es während der Fahrt bereits weitere Zusammenstöße mit anderen Objekten gegeben hat.

Der Mann wurde durch den Unfall zwar nur leicht verletzt, musste aufgrund seines stark alkoholisierten Zustands allerdings in ein Krankenhaus gebracht und dort auf der Intensivstation weiter versorgt werden.

Ein erster Atemalkoholtest ergab einen Wert von deutlich mehr als 3 Promille, eine Blutprobe wurde angeordnet. Er ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Das beschädigte Golfkart wurde durch Hotel-Mitarbeiter abgeschleppt. /nig

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell