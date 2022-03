POL-HX: Diebstahl aus unverschlossenen Fahrzeugen

Borgentreich (ots) - In Borgentreich-Borgholz ist bei einem Großhandel für landwirtschaftliche Erzeugnisse eingebrochen worden. Die Polizei sucht Zeugen. Der Einbruch in den Großhandel an der Bahnhofstraße wurde zwischen Samstag, 26. März, 12.00 Uhr, und Montag, 28. März, 08.00 Uhr, begangen. Die Täter waren gewaltsam in das Gebäude eingedrungen und müssen für den Abtransport des Diebesgutes, Pflanzenschutzmittel in größeren Mengen, ein Fahrzeug genutzt haben. ...

