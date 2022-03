Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsgefährdung - Zeugenaufruf

Brakel (ots)

Bei einem Überholmanöver hat der Fahrer eines schwarzen Audi auf der K 18 zwischen Brakel und Höxter-Bosseborn andere Autofahrer durch sein rücksichtsloses Verhalten gefährdet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Am Freitag, 25. März, war eine Fahrerin mit ihrem Pkw gegen 11.45 Uhr auf der K18 aus Richtung Bosseborn kommend in Richtung Brakel unterwegs. Ein schwarzer Audi befand sich hinter ihr und scherte in Höhe der Abfahrt zur Waldschule Modexen zum Überholen aus. Der schwarze Wagen beschleunigte und fuhr parallel zu ihrem PKW auf dem Fahrstreifen des Gegenverkehrs, bis an einer Bergkuppe ein unbekanntes Fahrzeug entgegenkam, das stark abbremsen musste und dadurch ins Rutschen geriet.

Durch die Reaktion des Entgegenkommenden wurde verhindert, dass der Wagen nicht frontal mit dem schwarzen Audi zusammen stieß. Auch die überholte Fahrerin bremste ihr Auto ab, um dem schwarzen Wagen noch ein Einscheren zu ermöglichen und einen Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr zu verhindern.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen einer Straßenverkehrsgefährdung aufgenommen und bittet weitere Zeugen, die gefährdet wurden oder Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 05271/9621-0 zu melden.

