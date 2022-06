Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Pkw fährt gegen Ampelmast. Der Fahrer wird hierbei schwer verletzt.

Hattingen (ots)

Am Samstag den 18.06.2022 gegen 16.40 Uhr befuhr ein 56-jähriger Bochumer mit seinem Pkw Toyota die Wuppertaler Straße in Fahrtrichtung Hattingen. In Höhe der Kreuzung zur Denkmalstraße kam er mit seinem Pkw aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen ein Verkehrszeichen und stieß schlussendlich gegen einen Ampelmast. Der Fahrer erlitt hierbei schwere Verletzungen und musste mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus abtransportiert werden. An dem Pkw sowie den Verkehrseinrichtungen entstand ein Gesamtschaden von zirka 11250 Euro.

