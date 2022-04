POL-PDLU: Wer nicht hören will muss fühlen- PKW nach mehreren Straftaten sichergestellt

Ludwigshafen (ots) - Im Zeitraum vom 30.03.2022, 20 Uhr, bis zum 31.03.2022, 07:30 Uhr, setzten unbekannte Täter mehrfach mit Hebelwerkzeug an einer Tür zu einem Kindergarten im Carl-Von-Ossietzky-Weg an und versuchten so ins Gebäudeinnere zu vorzudringen, was ihnen nicht gelang. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Im Zeitraum vom 30.03.2022, ...

