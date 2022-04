Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fortsetzung der Einbruchsserie in Kindergärten, Einrichtungen und Geschäftsräume

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum vom 30.03.2022, 20 Uhr, bis zum 31.03.2022, 07:30 Uhr, setzten unbekannte Täter mehrfach mit Hebelwerkzeug an einer Tür zu einem Kindergarten im Carl-Von-Ossietzky-Weg an und versuchten so ins Gebäudeinnere zu vorzudringen, was ihnen nicht gelang. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Im Zeitraum vom 30.03.2022, 02 Uhr, bis zum 31.03.2022, 12 Uhr, versuchten unbekannte Täter zunächst die Tür einer Pizzeria in der Holzstraße aufzuhebeln, was ihnen nicht gelang. Anschließend öffneten sie mit brachialer Gewalt ein Fenster und drangen so ins Gebäudeinnere vor. Hier öffneten sie mehrere Schränke und entwendeten ein Tablet der Marke Samsung im Wert von 600 Euro. Darüber hinaus entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1400 Euro.

Im Zeitraum vom 31.03.2022, 18 Uhr, bis zum 01.04.2022, 06:37 Uhr, hebelten unbekannte Täter eine Außentür zum Gebäude der Schule Im Erlich auf und brachen im Inneren ein Büro auf, aus welchem sie Schlüssel für weitere Räume entwendeten. Entweder unter Einsatz von Gewalt oder der entwendeten Schlüssel verschafften sich die Täter Zutritt zu weiteren Räumen und versuchten einen Tresor aufzubrechen, was ihnen nicht gelang. Aus dem Hausmeisterbüro entwendeten sie eine Bohrmaschine der Marke Makita. Der Sachschaden lässt sich noch nicht beziffern.

Im gleichen Tatzeitraum hebelten unbekannte Täter eine Tür des benachbarten Kindergartens Im Erlich auf, brachen weitere Innentüren auf und durchwühlten die Räumlichkeiten. Sie entwendeten einen zweistelligen Bargeldbetrag aus einer Kaffeekasse und zerstörten einen Kaffeeautomaten. Auch hier lässt sich der Sachschaden derzeit nicht beziffern.

Im Zeitraum vom 31.03.2022, 18:30 Uhr, bis zum 01.04.2022, 06:45 Uhr, schlugen unbekannte Täter einen Stein mit brachialer Gewalt mehrfach gegen ein Fenster eines weiteren Kindergartens Im Erlich. Das Fenster hielt stand und die Täter gingen Türen sowie ein weiteres Fenster mit einem Hebelwerkzeug an. Obwohl die Täter erheblichen Sachschaden in noch nicht zu beziffernder Höhe verursachten, gelang es ihnen nicht ins Innere vorzudringen.

Wer hat im Umfeld der genannten Tatorte in Speyer-West verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise auf die unbekannten Täter oder den Verbleib des Diebesgutes geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer unter 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

Die Polizei empfiehlt:

- Einrichtungen und Gewerbebetriebe sollten Geld und Wertsachen außerhalb der Geschäftszeiten nicht innerhalb der Einrichtung liegen lassen.

- Auch sogenannte Geldkassetten und undefinierte Blechschränke sind nicht geeignet, um Wertgegenstände aufzubewahren, da diese nicht ausreichend verankert werden können.

- Die Katalogisierung von Wertgegenständen anhand einer Liste dient der Täterermittlung und unterstützt die Schadensregulierung im Versicherungsfall.

Weitere Tipps und Hinweise finden Sie unter:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/

https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/107-wertgegenstandsliste/

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell