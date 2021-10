Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde: Motorraddiebstahl

Bad Rothenfelde (ots)

In der Zeit von Donnerstagabend bis Freitagmittag wurde in der Welfenallee ein Motorrad gestohlen. Die Maschine "Honda CBR 600" in dunkelblau-silberner Lackierung stand auf einem Parkstreifen und wurde zuletzt mit dem Kennzeichen "OS-BD 45" geführt. Wer Hinweise zum Diebstahl der Maschine oder zu ihrem Verbleib geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte unter 05401/879500.

