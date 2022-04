Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Missglückte Flucht für Ladendieb

Speyer (ots)

Am 31.03.2022 gegen 16 Uhr beobachtete die Mitarbeiterin eines Schuhgeschäfts in der Gilgenstraße einen 18-Jährigen beim Entfernen der Diebstahlssicherung eines Schuhpaares im Wert von 60 Euro. Hierauf angesprochen, flüchtete der Tatverdächtige mit den Schuhen in der Hand in Richtung des Ausgangs. Da zuvor die automatische Öffnungsfunktion der Ausgangstüren deaktiviert wurde, lief der Tatverdächtige gegen die Tür und fiel zu Boden. Dies führte bei ihm zu einem Sinneswandel, indem er fortan auf das Eintreffen der Polizei wartete.

