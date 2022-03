Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Maxdorf (ots)

Am Donnerstag, den 31.03.2022 kam es auf der K2 zwischen Lambsheim und Maxdorf zu einem Verkehrsunfall mit einem beteiligten Fahrzeug. Nach Aussaggen von Unfallzeugen beschleunigte, aus bislang unbekannter Ursache ein BMW Mini, so stark, dass der 52-Jährige Fahrer auf Höhe der Einmündung zur Carl-Zeiss-Straße die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und ungebremst gegen einen Baum prallte. Hierdurch wurden er und sein 10-Jähriger Sohn verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. Zu genauen Verletzungen liegen zurzeit keine Informationen vor. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern noch an. Zurzeit kann weder ein technischer Defekt noch ein Fahrfehler ausgeschlossen werden. Während der Unfallaufnahme kam es zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen, weshalb zeitweise der Verkehr geregelt werden musste. Der Sachschaden wird auf ca. 20.000 EUR geschätzt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237 / 934-1100 oder der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233 / 313-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de übermittelt werden.

