POL-PDLU: Speyer - Einbruch in Schule

Speyer (ots) - Am 30.03.2022 richtete die Polizei Speyer mehrere Kontrollstellen ein und führte außerdem mobile Fahrzeugkontrollen durch. So wurde von 10 bis 11 Uhr eine Kontrollstelle in der Hasenpfühlerweide eingerichtet, in deren Verlauf 25 Fahrzeuge kontrolliert wurden. Hierbei wurden ein Verstoß gegen das Anschnallgebot festgestellt und zwei Mängelberichte ausgestellt. Zwischen 12 und 12:30 Uhr wurden ...

mehr