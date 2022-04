Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verletzter E-Scooter-Fahrer nach Unfall im Kreisverkehr

Speyer (ots)

Am 31.03.2022 um 14:30 Uhr fuhr ein 74-jähriger PKW-Fahrer in den Kreisverkehr in der Lindenstraße ein, ohne den Vorrang des auf der Kreisverkehrsfahrbahn befindlichen 18-Jährigen zu beachten, der dort mit seinem E-Scooter unterwegs war. Infolgedessen touchierte der PKW den E-Scooter und dessen Fahrer fiel zu Boden. Hierbei zog er sich Schmerzen an Rücken und Becken zu. Der 74-Jährige gibt an, dass der Fahrer des E-Scooters entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung im Kreisverkehr unterwegs gewesen sei. Aufklärung könnte eine unbekannte Verkehrsunfallzeugin schaffen, die sich vor dem Eintreffen der Polizei entfernte. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro, am E-Scooter entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Die unbekannte Unfallzeugin sowie ggf. weitere Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer unter 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell