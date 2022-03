Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mehrere Wohnwagen aufgebrochen

Dormagen (ots)

Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag (25.03.) auf Samstag (26.03.) auf dem Campingplatz Grind in Dormagen-Stürzelberg mehrere Wohnwagen aufgebrochen und beschädigt. An insgesamt sechs Wohnwagen wurde gewaltsam manipuliert und versucht, diese durch hebeln zu öffnen. In lediglich einem Fall gelang es dem oder den Tätern, sich Zutritt zu verschaffen und einen Fernseher zu erbeuten. Die weiteren fünf Wohnwagen wurden beschädigt und teilweise durchwühlt.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 25 zu melden.

Die Polizei rät: Schützen Sie Ihren Anhänger mit mechanischen Sicherungen vor Diebstahl und Einbruch. Weitere Informationen erhalten Fahrzeugbesitzer im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell