POL-NE: Einbrecher trieben ihr Unwesen über das Wochenende

Im Ortsteil Bösinghoven kam es am Freitag (25.03.), in der Zeit von 15:30 bis 18 Uhr, zu einem Einbruch an der Straße "Ossum". Bei der Rückkehr der Bewohner stellten diese fest, dass die Terrassentür aufgebrochen und mehrere Räumlichkeiten durchwühlt worden waren. Nach ersten Informationen entwendeten die Unbekannten verschiedene Einrichtungsgegenstände. Im Ortsteil Büderich kam es am Samstag (26.03.) gegen 11:20 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Wanheimer Straße. Einbrecher verschafften sich unerlaubten Zutritt zum Inneren des Hauses und durchsuchten mehrere Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Art und Umfang der Beute ist bisher noch unbekannt. Eine Nachbarin sah zwei Personen über das Gartentor klettern. Eine umgehende Fahndung der Polizei verlief bislang ohne Erfolg.

Die Polizei verzeichnete am vergangenen Wochenende zusätzlich drei versuchte Wohnungseinbrüche. In Büderich kam es in der Zeit von Freitag auf Samstag (25/26.03.), zwischen 17 und 20:30 Uhr, an der Straße "Am Wald" und an der Ahornstraße zu versuchten Einbrüchen. In Korschenbroich kam es am Samstag (26.03.), zwischen 8:45 und 12:15 Uhr, ebenfalls zu einem versuchten Einbruch an der Rheydter Straße.

Die Kripo sicherte die Spuren und wendet sich nun für Hinweise an die Bevölkerung: Wer an den oben genannten Tatzeiträumen sowie -orten verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 300-0 beim zuständigen Kommissariat 14 zu melden.

Die Polizei rät: Vielfach lassen sich Einbrüche durch technische Sicherungsmaßnahmen verhindern. Kostenlose Beratung gibt es ebenfalls unter der Telefonnummer 02131 300-0 bei dem Kommissariat Prävention und Opferschutz.

