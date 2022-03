Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrskontrolle führt zu Fahndungstreffer und zu Festnahmen - Langenfeld

Mettmann / Neuss (ots)

Aufgrund lokaler Bezüge teilen wir die Pressinformation der Kreispolizeibehörde Mettmann (Pressemeldung vom 27.03.2022, 18:18 Uhr):

Am 26.03.2022, gegen 10:00 Uhr, kontrollierten Beamte der Langenfelder Polizeiwache auf der Berghausener Straße in Langenfeld einen weißen Mercedes Sprinter mit ausländischem Kennzeichen. Bei der Allgemeinen Verkehrskontrolle bemerkten die Beamten auf der Ladefläche des Sprinters u.a. zwei in Klarsichtfolie verpackte neue Pedelecs. Als die Beamten die Pedelecs kontrollierten, stellten sie fest, dass diese zur Fahndung ausgeschrieben waren. Sie stammen aus einem zurückliegenden Einbruch in ein Neusser Fahrradgeschäft. Die beiden 28 und 29 Jahre alten Fahrzeuginsassen aus Osteuropa wurden vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache Langenfeld verbracht. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Hehlerei, sowie wegen des Verdachts des Einbruchs in das Neusser Fahrradgeschäft ein. Der Mercedes Sprinter wurde zur Beweissicherung sichergestellt und abgeschleppt. Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung. (tp) Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an: Kreispolizeibehörde Mettmann

