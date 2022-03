Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Taschendiebe heben Geld mit gestohlener Karte ab

Neuss (ots)

In der Neusser Innenstadt sind derzeit nicht nur kauffreudige Kunden unterwegs. Dort wo erfahrungsgemäß besonders viel los ist, mischen sich auch Taschendiebe unter das Volk. So zeigten in den vergangenen Tagen gleich mehrere Diebstahlsopfer an, während des Einkaufs bestohlen worden zu sein.

Oft fällt der Verlust der Brieftasche oder des Mobiltelefons erst einige Zeit nach der eigentlichen Tat auf. Das verschafft den Langfingern die Möglichkeit unerkannt zu entkommen oder wie im Fall einer 86-jährigen Neusserin, die gestohlene Bankkarte widerrechtlich am Geldautomaten einzusetzen und so ihr Opfer erneut um einen stattlichen Betrag zu bringen. Dies geschah am Donnerstag (24.03.) zwischen 10:30 Uhr und 15:45 Uhr. Die Diebe hatten mutmaßlich in einem Drogeriemarkt an der Niederstraße zugeschlagen. Die Seniorin bemerkte an der Kasse das Fehlen ihres Portemonnaies, das sie zuvor samt Einkaufsbeutel in ihrem Trolley bewahrt hatte.

Das Kriminalkommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen. Sollten sich Zeugen verdächtige Feststellungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, wird um Anruf unter 02131 300-0 gebeten.

Wer trotz umsichtigem Handelns (Taschen nicht aus den Augen lassen, Distanz zu Fremden wahren, Wertgegenstände nah am Körper tragen...) doch einmal Opfer der geschickten Diebe wird, sollte unverzüglich die Polizei verständigen und Bankkarten sperren lassen. Hierzu steht zum einen der Sperr-Notruf 116116 (unabhängig vom Bankinstitut) zur Verfügung, zum anderen aber auch die Möglichkeit des sogenannten KUNO-Verfahrens, das auch das bargeldlose Bezahlen mit der Karte durch die Täter verhindert. Dieses Sperrverfahren kann die Polizei mit den notwendigen Daten und dem Einverständnis des Karteninhabers durchführen.

Tipp: Tragen Sie so wenig Wertgegenstände und Bargeld wie nötig bei sich und notieren Sie keinesfalls Ihre PIN auf einem Zettel oder im Handy! Mehr Informationen zum Schutz gegen Taschendiebstähle finden Sie auf der Internetseite der Polizei: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-taschendiebe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell