Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbrüche in Kita und Lagerraum-Verkehrskontrollen in Geestland-Zeugenaufruf nach Verkehrsgefährdung

Cuxhaven (ots)

Otterndorf. Einbruch in Kita. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gelangten Einbrecher über den rückwärtigen Bereich in die Kindertagesstätte im Mittelweg in Otterndorf. Entwendet wurden Laptops und Bargeld. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

Beverstedt. Einbruch in Lagerraum. Zwischen Dienstag, 26.07.2022 und Donnerstag, 28.07.2022 ereignete sich in der Straße Pfarrhof ein Einbruch in einem Lagerraum, der von der evangelischen Kirche genutzt wird. Unbekannte Täter gelangten in die Räumlichkeit und entwendeten elektronische Geräte, wie Funkgeräte und Monitore. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro.

Am Nachmittag des 28.07.2022 gegen 15.50 Uhr wurde durch Beamte des Polizeikommissariat Geestland auf der BAB 27 ein Pkw mit Anhänger kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer keine gültige Fahrerlaubnis vorlegen konnte. Dem 33jährigen Mann aus Otterndorf erwartet nun ein Strafverfahren.

Am frühen Donnerstagabend wurden im Bereich Loxstedt zwei Pkw durch Beamte des PK Geestland kontrolliert. Bei beiden Fahrzeugführern aus Bremerhaven (1x 19 Jahre alt und 1x 21 Jahre alt) wurde festgestellt, dass diese unter Einfluss von Betäubungsmittel standen. Beide mussten zur Blutprobe und durften nicht weiterfahren.

Straßenverkehrsgefährdung durch einen weißen Pkw VW. Am Donnerstag wurde durch zwei Verkehrsteilnehmer eine Straßenverkehrsgefährdung gemeldet. Gegen 07:30 Uhr befuhr eine Fahrzeugkolonne die Landesstraße 120 zwischen Debstedt und Drangstedt. Die Kolonne wurde durch einen größeren weißen Pkw VW überholt. Da Gegenverkehr geherrscht habe, habe ein vorausfahrender Sattelzug sein Fahrzeug stark abbremsen müssen, um den "Überholer" einscheren zu lassen. Ansonsten wäre es vermutlich zu einem Frontalzusammenstoß mit dem Gegenverkehr gekommen. Auch nachfolgende Fahrzeuge hätten stark abbremsen müssen und seien dadurch gefährdet worden. Das besagte verursachende Fahrzeug sei insgesamt durch seine riskante und schnelle Fahrweise aufgefallen und soll die Strecke in Richtung Bad Bederkesa fast täglich befahren. Nach dem Vorfall seien noch weitere vorausfahrende Fahrzeuge durch dieses Fahrzeug überholt worden. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die gefährdet wurden, werden gebeten sich beim PK Geestland, Tel.: 04743-9280 zu melden.

