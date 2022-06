POL-PPRP: Vermisster - Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) - In Ludwigshafen-Oggersheim kam es am Dienstag, 07.06.2022, gegen 12:00 Uhr, zu mehreren Betrugsversuchen. Aus einem Fahrzeug heraus sprachen zwei männliche Personen gezielt Senioren an. Im weiteren Verlauf wurden zunächst wertlose Geschenke gemacht und ein Gespräch aufgebaut. Letztlich wurde Geld für ausstehende Reparaturen an dem Fahrzeug gefordert. In einem Fall gelangten die Tatverdächtigen in die Wohnräumlichkeiten des Geschädigten. ...

