POL-KN: (Schramberg, Lkr. Rottweil) Biker verliert Gleichgewicht und stürzt mit seinem Motorrad zur Seite - Sozia leicht verletzt

Schramberg, Lkr. Rottweil (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der am Sonntag, gegen 16.15 Uhr, beim "Junghans-Museum" an der Einmündung zur Lauterbacher Straße passiert ist, hat sich eine Sozia eines Motorradfahrers beim Umkippen des Motorrades leichte Verletzungen zugezogen. Der 55-jährige Biker wollte zusammen mit seiner 49-jährigen Mitfahrerin auf einer Honda von der Museumsausfahrt auf die Lauterbacher Straße abbiegen. Beim verkehrsbedingten Stopp an der Einmündung verlor der Biker das Gleichgewicht und kippte mit der Maschine zur Seite. Bei dem Sturz verletzte sich die Mitfahrerin leicht am rechten Fußgelenk. Die 49-jährige Sozia wurde daraufhin von den eintreffenden Rettungskräften behandelt und zur weiteren Untersuchung in die Rottweiler Klinik gebracht. Am Motorrad war leichter Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro entstanden.

