Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Einbruch in Gärtnerei - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Freitagabend, 12.08.2022, sind Unbekannte in eine Gärtnerei in Wehr-Brennet eingedrungen. Zwischen 18:30 Uhr und 23:10 Uhr geschah die Tat. Brachial waren der oder die Täter im Innern vorgegangen. Die dort verschlossene Kasse wurde zerstört, um an das verwahrte Bargeld zu kommen. Sämtliche Behältnisse und Räumen wurden durchsucht. Einen vierstelligen Betrag erbeuteten die Einbrecher. Der Polizeiposten Wehr (Kontakt 07762 8078-0) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise!

