Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Missbrauch von Notrufen

Engelskirchen (ots)

Ein 38-jähriger Engelskirchener wollte sich vergangene Nacht (2. Februar) einen Spaß mit der Polizei erlauben.

Um kurz vor 1 Uhr nachts wählte er den Notruf und gab an, Hilfe zu benötigen. Anschließend legte er auf; es konnte danach kein telefonischer Kontakt mehr hergestellt werden. Anhand der Handynummer konnte der Anrufer an einer Anschrift in Engelskirchen ermittelt werden. Polizisten fragten nach der gemeldeten Notsituation und ernteten nur Lachen. Der Anrufer hatte sich einen Spaß gemacht. Er gab an, die Polizei einfach nur vermisst zu haben und deshalb den Notruf gewählt zu haben.

Der Missbrauch von Notrufen stellt eine Straftat dar. Das wurde auch dem 38-Jährigen erklärt. Er blickt nun einem Strafverfahren entgegen.

