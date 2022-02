Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Führerschein nach Verkehrsunfallflucht beschlagnahmt

Hückeswagen (ots)

Wegen des Verdachts der Unfallflucht hat die Polizei am Dienstag (1. Februar) den Führerschein des mutmaßlichen Unfallverursachers beschlagnahmt. Ein Zeuge hatte die Polizei verständigt, nachdem er gegen 10.30 Uhr auf dem Aldi-Parkplatz am Bahnhofsplatz beobachtet hatte, wie ein Autofahrer beim Verlassen des Parkplatzes gegen einen geparkten PKW geraten war. Obwohl der Zeuge den Fahrer mit Handzeichen versuchte zu stoppen, setzte dieser seine Fahrt fort. Anhand des abgelesenen Kennzeichens konnte ein 80-jähriger Hückeswagener ermittelt werden, an dessen Wagen sich auch ein passender Unfallschaden befand. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des Mannes, der gegenüber der Polizei angab, keine Kollision bemerkt zu haben.

