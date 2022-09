Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Motorradunfälle im Wellbachtal

Annweiler (ots)

Am Sonntag, den 04.09.2022, kontrollierte die Polizeiwache Annweiler den Motorradverkehr im Wellbachtal. In der Zeit von 14:00 Uhr bis 16:15 Uhr wurden insgesamt 41 Biker in Höhe des Parkplatzes "Langenbächel" kontrolliert, wobei insgesamt neun Mängelberichte und eine Verwarnung ausgestellt werden mussten. Neben verschiedenen Verstößen zur Mitführpflicht von Ausweisen wurden bei drei Motorrädern die Profiltiefe der Reifen beanstandet. Auch wurden mit den Kradfahrern Gespräche mit dem Schwerpunkt "Verkehrssicherheit" geführt. Diese Verkehrskontrolle konnten jedoch nicht verhindern, dass sich unmittelbar nach dem Kontrollende auf dieser Strecke zwei Motorradunfälle ereigneten. So befuhr gegen 16:30 Uhr ein 21-jähriger Kradfahrer die B 48 im Wellbachtal bergauf und kam wegen nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Beim anschließenden Sturz verletzte sich der Fahrer leicht und an seinem Gefährt entstand ein geringer Sachschaden. Kaum 10 Minuten später hielt ein Motorradfahrer, welcher im Wellbachtal in Richtung Annweiler unterwegs war, zum Abbiegen kurz an. Noch bevor er abbiegen konnte, fuhr ein weiteres Krad von hinten auf den Abbiegenden auf. Hierbei wurde der Auffahrende verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Motorrädern entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

