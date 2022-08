Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte entwenden Schmuck und Bargeld - Polizei sucht Zeugen

Enger (ots)

(jd) Im Stauferweg gingen bisher unbekannte Täter am vergangenen Wochenende ein Wohnhaus an. Die Unbekannten nutzen die Abwesenheit der Bewohner am Samstag (30.7.) zwischen etwa 17.00 und 23.30 Uhr, um zwei Terrassentüren anzugehen. Durch die Türen gelangten sie sodann ins Innere und durchwühlten augenscheinlich die Habseligkeiten der Eigentümer. Die 62-jährige Engeranerin stellte gemeinsam mit ihrem 70-jährigen Ehemann fest, dass Schmuck sowie Bargeld in mittlerer vierstelliger Höhe entwendet wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die am Samstag im Stauferweg etwas Auffälliges beobachtet haben oder Angaben zu den bisher Unbekannten machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

