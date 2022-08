Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte dringen in Rathaus ein - Polizei sucht Zeugen

Spenge (ots)

(jd) Am Montag (1.8.) bemerkte ein Mitarbeiter gegen 6.50 Uhr diverse Beschädigungen an mehreren Fenstern des Spenger Rathauses. Der 43-Jährige verständigte unmittelbar die Polizei. Die eingetroffenen Beamten stellten fest, dass der oder die unbekannten Täter zunächst versuchten, mehrere Fenster im Erdgeschoss mittels eines Werkzeuges zu öffnen. Als dies offenbar misslang, schlugen sie mit einem Gegenstand ein weiteres Fenster ein und verschafften sich so Zutritt zum Rathaus. Augenscheinlich drangen sie gewaltsam in mehrere verschlossene Räume ein und durchsuchten diese. Unter anderem wurden mehrere Behältnisse und Geldkassetten geöffnet. Eine genaue Schadenssumme ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Sachschaden am Gebäude wird mit rund 6500 Euro angegeben. Das Kriminalkommissariat der Kreispolizeibehörde Herford hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die zwischen Freitag, etwa 14.00 Uhr und Montag im Bereich der Lange Straße etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell