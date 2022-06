Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, Lkrs. VS) Sauger qualmt und löst Brandalarm aus

Donaueschingen (ots)

Ein Nasssauger in einem Metallverarbeitungsunternehmen in der Heinrich-Hertz-Straße hat am Freitagmorgen einen Brandmelder ausgelöst, weil das Gerät zu qualmen anfing. Die Feuerwehr Donaueschingen rückte mit sieben Einsatzkräften und einem Fahrzeug an den vermeintlichen Brandort. Wie die Wehr feststellte, lag ein technischer Defekt an dem Sauger vor, weshalb es zu einer kurzfristigen Rauchentwicklung kam. Nachdem der Brandmelder wieder scharf gestellt war, konnte die Feuerwehr wieder abrücken.

