POL-KN: (Singen, Lkrs. KN) Hauseingang mit Farbe beschmiert

In der Schaffhauser Straße ist in der Nacht zum Freitag ein Hauseingang mit Farbe verunreinigt worden. Wie die Polizei bei ihren Ermittlungen feststellte, hat der Täter kurz nach Mitternacht einen Farbeimer mehrere Male gegen die Eingangstüre und gegen die Fassade geworfen. Zudem versuchte er die Tür mit einem Farbspray zu besprühen, was offenbar aufgrund eines Defekts an der Spraydose nicht funktionierte. Die Polizei geht wegen einer nun notwendigen Reinigung von einem Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro aus. Sie bittet zu dem schlanken Täter, der ein Brille und eine dunkle Oberbekleidung mit Base Cap trug, um Hinweise. Zuständig für den Fall ist die Polizei Singen (Telefon 07731 8880).

