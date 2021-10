Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Nach Überfall auf jungen Mann - Polizei sucht Zeugen ++ Diebstahl aus Pkw ++ Nach Reifenplatzer - 15.000 Euro Sachschaden ++ Zwei Pkw nach Unfall nicht mehr fahrbereit

Landkreis Verden (ots)

Nach Überfall auf jungen Mann - Polizei sucht Zeugen

Dörverden. Vier bislang unbekannte Täter überfielen ersten Erkenntnissen zufolge einen 20-jährigen Mann am Donnerstagabend um kurz nach 21:00 Uhr am Bahnhof in Dörverden. Die Männer forderten den 20-Jährigen demnach zur Herausgabe seiner Wertsachen auf, bedrohten ihn dazu unter anderem mit Messern und schlugen ihn anschließend ins Gesicht. Der 20-Jährige fuhr mit einem ankommenden Zug weg. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und sucht nun nach Zeugen. Hinweise auf die Tat oder die Täter nimmt die Polizei Verden unter 04231/8060 entgegen.

Die Täter werden demnach als etwa 17 Jahre alt beschrieben. Ein junger Mann soll lockige Haare, einer kurze schwarze Haare und zwei sollen eine Basecap getragen haben.

Der 20-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und musste ärztlich behandelt werden. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich.

Diebstahl aus Pkw

Verden. Diebe gelangten auf bislang unbekannte Weise in einen Audi, der am Donnerstagabend auf einem Parkplatz im Bettenbruch abgestellt war. Aus dem Innenraum stahlen sie eine Tasche, in der unter anderem ein Laptop aufbewahrt wurde. Anschließend flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im vierstelligen Bereich. Mögliche Zeugen, die Hinweise auf ungewöhnliche Umstände geben können, werden unter 04231/8060 um Hinweise gebeten.

Unfall in der Hohen Leuchte

Verden. Ein 57-jähriger Fahrer eines Daimler beschädigte am Donnerstagvormittag einen Mitsubishi eines 53-Jährigen in der Hohen Leuchte. Der 57-Jährige war in Fahrtrichtung Lindhooper Straße unterwegs und wollte an dem Mitsubishi vorbeifahren, prallte jedoch gegen das Fahrzeug. Der 53-Jährige hatte sich zuvor durch die hintere Tür der Fahrerseite in das Fahrzeug gebeugt und wurde beim Aufprall leicht verletzt. Der Sachschaden kann nicht genau beziffert werden.

Radfahrerin übersehen

Langwedel. Eine 21-jährige Fahrerin eines VW fuhr am Donnerstagnachmittag den Ahornweg entlang und übersah beim Einfahren der Einmündung zur Hauptstraße eine 69-jährige Fahrerin eines Pedelecs. Bei dem Zusammenstoß verletzte die 69-Jährige sich leicht, sodass Rettungskräfte sie zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus brachten. Der Sachschaden kann nicht genau beziffert werden.

Nach Reifenplatzer - 15.000 Euro Sachschaden

Kirchlinteln/A27. An einem LKW eines 42-Jährigen platzte in der Nacht zu Freitag ein Reifen auf der A27 in Höhe Kirchlinteln. Der Mann verletzte sich bei dem Vorfall glücklicherweise nicht, jedoch blieben Reifenteile auf der Fahrbahn liegen. Nach ersten Erkenntnissen überfuhren sechs weitere Fahrzeugführer/-innen im Alter von 23 bis 59 Jahren die Teile, sodass ein Sachschaden von mehr als 15.000 Euro entstand. Verletzt wurde glücklicherweise niemand bei dem Vorfall.

Zwei Pkw nach Unfall nicht mehr fahrbereit

Achim. Bei einem Verkehrsunfall in der Uesener Feldstraße am Donnerstagabend verletzte sich ein 55-Jähriger leicht. Ein 58-Jährige missachtete mit einem Audi ersten Erkenntnissen zufolge die Vorfahrt eines VW der Ampelkreuzung zur K23. Der 55-Jährige wollte demnach mit einem VW von der K23 nach links in die Uesener Feldstraße abbiegen, als der Audi trotz roter Ampel in die Kreuzung einfuhr. Ein Sachschaden von rund 10.000 Euro entstand bei dem folgenden Aufprall. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

