Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hardt, Lkrs. RW) Motorradfahrer zieht sich bei Sturz schwere Verletzungen zu

Hardt (ots)

Ein Motorradfahrer hat sich am späten Donnerstagabend auf der Landesstraße zwischen Hardt und Schramberg bei einem Sturz vor einer scharfen Kurve schwere Verletzungen zugezogen. Es bestand zunächst Lebensgefahr. Wie die Polizei bei ihren Unfallermittlungen feststellte, war der 16-Jährige, der den Führerschein für sein Leichtkraftrad erst vor kurzer Zeit erworben hatte, in Begleitung mit zwei weiteren Motorradfahrern talwärts Richtung Schramberg unterwegs. Vor einer scharfen Linkskurve verlor er die Kontrolle über seine Aprilia und stürzte mehrere Meter tief in eine Böschung hinunter. Notarzt und Rettungsdienst kümmerten sich um den Verletzten. Sie brachten ihn in eine Klinik. Den Schaden am Motorrad schätzt die Polizei auf 2000 Euro.

