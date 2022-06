Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Marburg: Achtung! Jetzt aktuell rufen vermehrt Betrüger an!

Marburg-Biedenkopf (ots)

Der Polizei in Marburg sind bereits eine zweistellige Anzahl von Anrufen bekannt, die heute bei Bürgerinnen und Bürgern in Marburg eingingen. Mit der Masche "Schockanruf/ falsche Polizeibeamte" versuchen Kriminelle, an das Geld der Menschen zu gelangen. Dabei geben sie sich als Polizeibeamte aus und erzählen von einem schlimmen Verkehrsunfall, den ein Verwandter- meist die Tochter oder der Sohn- verursacht haben soll. Zur Abwendung einer Haftstrafe wird nun eine Kaution benötigt.

Beachten Sie folgende Hinweise:

- Legen Sie auf, wenn Sie jemand am Telefon nach Geld fragt.

- Kontaktieren Sie die angeblich betroffenen Verwandten über die Ihnen bekannten Nummern.

- Informieren Sie Freunde und Verwandte über die aktuelle Welle von Anrufen. Sprechen Sie über die gängigen Maschen.

- Wenden Sie sich umgehend an die Polizei, wenn Sie Opfer einer dieser Maschen geworden sind.

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell