Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.07.2021 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Zwei Leichtverletzte nach Kollision

Zwei Personen haben sich bei einem Unfall am Donnerstag in Öhringen leichte Verletzungen zugezogen. Gegen 17 Uhr prallten ein Fiat Panda und ein Peugeot zusammen. Ein 89-Jähriger befuhr die Sindringer Straße und wollte nach links auf die Landesstraße 1045 abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 28-Jährigen. Beide Fahrzeuge prallten zusammen. Rettungswagenbesatzungen brachte beide Verkehrsteilnehmer in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 9.000 Euro.

