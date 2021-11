Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Räuberische Erpressung in Sande - Polizei Jever sucht Zeugen nach Vorfall in der Tankstelle am Oldenburger Damm

Sande (ots)

Am Montagabend betrat eine männliche Person um 21:44 Uhr eine Tankstelle in Sande am Oldenburger Damm. Der Mann begab sich zielstrebig zum Kassenbereich und forderte die Kassiererin unter Vorhalt eines Messers auf ihm das Bargeld auszuhändigen. Nachdem ihm dieses ausgehändigt wurde, flüchtete der Mann mit einer hellen Tragetasche in Richtung Zetel vom Tankstellengelände. Zeugen, die Angaben zu einer dunkel gekleideten männlichen Person im Bereich des Oldenburger Damm geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461 9211-0 in Verbindung zu setzen.

