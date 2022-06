Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Brigachtal, Lkrs. VS) Mann wird von Unbekannten mit Baseballschläger verletzt

Kirchdorf (ots)

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei Villingen gegen zwei noch unbekannte Männer, die am Donnerstagabend einen 50-Jährigen niedergeprügelt haben und dabei offenbar einen Baseballschläger eingesetzt hatten. Der Hintergrund der Tat, bei der das Opfer schwer verletzt wurde, ist noch unklar. Offenbar hatten die beiden Täter den Mann gegen 20 Uhr an seiner Wohnadresse aufgesucht und auf seiner Terrasse auf ihn eingeprügelt, so dass er blutendende Verletzungen davontrug. Der Rettungsdienst brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. Nach dem Vorfall seien die beiden mit einem Auto weggefahren. Die Polizei geht derzeit Hinweisen auf die Verdächtigen nach. Die weiteren Ermittlungen zu dem Fall dauern noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell