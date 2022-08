Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Kosmetikstudio - Unbekannte entwenden Pflegeprodukte

Herford (ots)

(jd) Eine 41-jährige Herforderin öffnete am Montag (1.8.), gegen 10.00 Uhr ihren Kosmetiksalon an der Mindener Straße, nachdem sie zuvor rund zwei Wochen abwesend war. Sodann bemerkte sie, dass Unbekannte augenscheinlich ein Fenstergitter verbogen haben. Das dahinterliegende Fenster fand sie geöffnet vor. Bei einer ersten Durchsicht der Räume stellte die Herforderin fest, dass diverse Pflegeprodukte im Wert von insgesamt rund 800 Euro fehlten. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die in den vergangenen zwei Wochen rund um das Kosmetikstudio etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell