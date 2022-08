Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Überholmanöver endet mit Sturz- Motorradfahrer verletzt

Bild-Infos

Download

Herford (ots)

(sls) Auf der Diebrocker Straße in Herford kam es Samstagnachmittag (30.7.) im Verlauf eines Überholvorganges zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 18-jährigen Aprilia-Fahrer und einem VW Golf-Fahrer aus Herford. Zum Unfallzeitpunkt gegen 16.17 Uhr befuhren der 69-Jähriger die Diebrocker Straße in Richtung Herford. Hinter dem Golf-Fahrer befand der 18-Jährige aus Vlotho. Kurz vor der Einmündung Schnatweg setze der 18-Jährige zum Überholen des Golfs an und befand sich bereits auf der Gegenfahrbahn zum Vorbeifahren. Plötzlich beabsichtigte der Herforder nach links in den Schnatweg einzubiegen. Hierbei kam es dann zu Kollision zwischen beiden Fahrzeugen, wodurch der Aprilia-Fahrer stürzte. Durch den Sturz zu Boden wurde der Vlothoer leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Herforder Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden wird auf 3.500 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell