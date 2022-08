Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt- Zusammenstoß mit Nissan-Fahrer

Hiddenhausen (ots)

(sls) In Hiddenhausen wurde am Samstagmorgen (30.7.) eine 52-jährige Radfahrerin bei einem Unfall im Bereich der Einmündung Bünder Straße / Lippinghauser Straße schwer verletzt. Die Radfahrerin befand sich gegen 10.45 Uhr auf dem linksseitigen Radweg der Bünder Straße in Richtung Herford. Zum selben Zeitpunkt beabsichtigte der Fahrer eines silbernen Nissan Qashqai von der Lippinghauser Straße nach rechts auf die Bünder Straße einzubiegen. Der 79-Jährige aus Herford übersah beim Anfahren die von rechts kommende Radfahrerin aus Hiddenhausen. Diese prallte von rechts gegen den Nissan und stürzte anschließend zu Boden. Die 52-Jährige trug zu diesem Zeitpunkt keinen Fahrradhelm. Da eine schwerwiegende Verletzung im Hals-Wirbelsäulen-Bereich und auch Kopfbereich nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde sie durch eine Rettungswagenbesatzung in ein nahegelegenes Herforder Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand nur geringer Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell