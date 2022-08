Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Alkoholisiert gegen geparkten Pkw- Rollerfahrer nach Sturz schwer verletzt

Herford (ots)

(sls) Am späten Freitagabend (29.7.) wurde ein Anwohner der Yorkstraße in Herford auf einen lauten Knall außerhalb seiner Wohnung aufmerksam. Auf der anliegenden Straße bemerkte er einen Rollerfahrer, der verletzt und ohne Bewusstsein neben seinem Kleinkraftrad lag. Neben den Erste-Hilfe-Maßnahmen informierte der Zeuge sofort den Rettungswagen. Diese kümmerte sich um die notärztliche Versorgung. Anhand der vorhandenen Spurenlage ist davon auszugehen, dass der 62-jährige Fahrer mit seinem Kleinkraftrades Motowell die Yorkstraße in Richtung Sachsenstraße befuhr. In Höhe der Hausnummer 1 stieß er mit seinem Roller gegen einen rechtseitig geparkten roten Seat MII fuhr. Anschließend stürzte der Herforder zu Boden und verletzte sich schwer am Kopf. In der Atemluft des 62-Jährigen wurde deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Da der Anfangsverdacht einer Straßengefährdung durch Alkohol- und Betäubungsmittelkonsum bestand, wurden im Krankenhaus entsprechende Blutproben entnommen. Der Roller wurde vorläufig sichergestellt und von der Unfallstelle abgeschleppt. Der Inhaber des geparkten Seat wurde über den Unfall und den entstandenen Schaden informiert. Dieser wird auf ca. 1.700 Euro geschätzt. Die weiteren polizeilichen Maßnahmen hat das Verkehrskommissariat übernommen.

