Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte gehen Nachbarhäuser an- Einstieg durch Fenster und Lichtkuppel

Herford (ots)

(sls) In Herford kam es am vergangenen Wochenende zu gleich zwei Einbrüchen in Einfamilienhäusern am Taxusweg. Am frühen Montagmorgen (1.8.) meldete sich der Bewohner eines Einfamilienhauses bei der Polizei, weil er bei Rückkehr zu seinem Wohnhaus von außen deutlichen Lichtschein aus dem Haus heraus erkennen konnte, obwohl er dieses ausgeschaltet hatte. Zudem wurde augenscheinlich ein Fenster des Hauses aufgebrochen. Nach bisherigen Ermittlungen stiegen bislang unbekannte Täter durch das Fenster in das Haus und durchsuchten sämtliche Räume und Schränke. Eine hinter dem Wohnhaus befindliche Lagerhalle wurde ebenfalls nach Diebesgut durchsucht. Welches Diebesgut die Täter, neben einer drei-stelligen Summe an Bargeld noch mitnahmen, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Bei der Tatortaufnahme durch die Polizeibeamten stellten diese fest, dass die Täter augenscheinlich eine Leiter nutzen, um auch in das Nachbarhaus zu gelangen. Über die Leiter gelangten die Täter auf ein Garagendach und durch eine Lichtkoppel in das anliegende Objekt. Die Bewohner befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Haus. Auch in diesem Wohnhaus wurden alle Räumlichkeiten und eine anliegende Lagerhalle durchsucht. In wie weit auch hier Diebesgut mitgenommen wurde, müssen die weiteren Untersuchungen zeigen. Die Kriminalpolizei hat mit der Auswertung der Spuren begonnen und bitte Zeugen, die im Bereich des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben oder auch Angaben zu den Einbrüchen machen können, sich zu melden. Sie erreichen die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 05221-8880.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell