Polizei Bochum

POL-BO: Raubdelikt an der Jahrhunderthalle - Zeugen gesucht

Bochum (ots)

Die Kriminalpolizei Bochum sucht nach einem Raubdelikt im Bereich der Jahrhunderthalle in Bochum am Sonntagmittag, 24. April, nach Zeugen. Ein Tatverdächtiger wurde vorläufig festgenommen, weitere Männer sind flüchtig.

Nach bisherigem Kenntnisstand war ein 35-jähriger Mann aus Bremen gegen 12 Uhr zu Fuß vom Parkplatz an der Jahrhunderthalle in Richtung Westpark unterwegs gewesen, als ihn ein unbekannter Mann ansprach. Im Laufe des Gesprächs kam eine Gruppe von vier bis fünf Männern hinzu und forderte Geld. Die Männer hielten den 35-Jährigen fest und entrissen ihm seinen Rucksack. Dabei sollen sie auch ein Messer gezeigt haben. Die Gruppe entfernte sich in Richtung Erzbahntrasse. Die Männer sollen zwischen 25 und 30 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß sein. Sie sollen nach Zeugenangaben arabisch gesprochen haben.

Im Rahmen der Fahndung konnte die Polizei einen 20-jährigen Herner festnehmen. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an. Die weiteren Tatverdächtigen sind weiter flüchtig. Das Bochumer Innenstadtkommissariat bittet Zeugen unter der Rufnummer 0234 909-8105 oder -4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

