POL-BO: Sexualdelikt in Krankenhaus

Bochum (ots) - In der Nacht vom 23. auf den 24. April wurden zwei Bochumer nach Graffiti-Schmierereien festgenommen. Die beiden Bochumer (25/40) wurden durch zivile Polizeibeamte dabei beobachtet, wie sie einen Schriftzug auf eine Hauswand an der Hattinger Straße sprühten. Weitere frische Schriftzüge in roter Farbe konnten auf Wänden im Bereich Hattinger Straße sowie der Weitmarer Straße und der Kohlenstraße ...

mehr