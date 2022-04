Polizei Bochum

POL-BO: Schwerpunktaktion zur Eröffnung der Fahrradsaison in Witten

Witten (ots)

Pünktlich zum Start der Zweiradsaison hat die Direktion Verkehr des Polizeipräsidiums Bochum am Donnerstag, 21. April, in Witten eine Schwerpunktaktion zur Unfallprävention für Radfahrende durchgeführt.

An einem Infostand im Bereich des Kemnader Stausees standen die Expertinnen und Experten der Verkehrsunfallprävention für Fragen zur Verfügung, führten individuelle Helmberatungen durch und verteilten Infomaterial zum Thema "verkehrssicheres Fahrrad".

Dort kamen die Polizistinnen und Polizisten mit zahlreichen interessierten Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch und gaben Tipps, wie man sich selbst schützen kann.

Zeitgleich wurden aber auch gezielte Kontrollen von rund 100 Fahrzeugen im Umfeld des Kemnader Sees vorgenommen und insgesamt 26 Verwarnungsgelder, unter anderem wegen falschen Abbiegeverhaltens, erhoben.

Immer mehr Menschen treten vor allem in den schönen Sommermonaten in die Pedale und tun damit etwas Gutes für Ihre Gesundheit. Doch der Straßenverkehr birgt Gefahren für Zweiradfahrende, denn immer wieder kommt es zu teils schweren Verkehrsunfällen. Um diesem Unfallrisiko entgegenzuwirken, wird das Polizeipräsidium Bochum auch in Zukunft mit einer Vielzahl präventiver und repressiver Maßnahmen dafür eintreten, falsches Verhalten von und gegenüber Fahrrad- und Pedelecfahrenden zu verhindern und die Zahl der Unfälle im gesamten Straßenverkehr in Bochum, Herne und Witten nachhaltig zu reduzieren.

