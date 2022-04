Polizei Bochum

POL-BO: Messbecher gestohlen und weggeworfen: Polizei sucht Zeugen eines Diebstahls

Witten (ots)

Nach dem Diebstahl eines Messkelches aus einer Wittener Kirche bittet die Kripo um Zeugenhinweise. Gesucht wird ein Mann mit zerrissenen Jeans.

Der Vorfall hat sich am Freitagnachmittag, 22. April, während des Kommunionsunterrichts in der Kirche am Marienplatz 3 zugetragen. Gegen 16.20 Uhr betrat der Täter die Kirche, griff unmittelbar nach dem Kelch und flüchtete in Richtung des Friedhofs. Dabei warf er seine Beute in ein Gebüsch.

So wird der Täter beschrieben: männlich, 45-50 Jahre alt, ca. 175 cm groß, normale Statur, dunkle, kurze Haare, schmales Gesicht. Er war mit einer dunklen Jacke und zerrissenen Jeans bekleidet.

Die Beamten stellten den weggeworfenen Kelch sicher und brachten ihn zurück zur Kirche.

Das Wittener Regionalkommissariat (KK 33) bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02302 209-8310 (-4441 Kriminalwache) zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell