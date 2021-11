Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Zusammenstoß zwischen Rad und Pkw

Warendorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem Pkw, ist am Dienstag (23.11.2021, 12.10 Uhr) eine 42-jährige Frau in Drensteinfurt verletzt worden.

Die Drensteinfurterin war mit ihrem Fahrrad auf der Hammer Straße aus Richtung Innenstadt kommend in Fahrtrichtung K 21 / Schützenstraße unterwegs. Bevor sie an der Einmündung K 21 nach links abbiegen wollte, hielt sie verkehrsbedingt an. Zeitgleich fuhr ein 64-jähriger Drensteinfurter mit seinem Pkw auf der K 21 Richtung Sendenhorster Straße, um an der Einmündung nach links in die Hammer Straße abzubiegen.

Während sich die beiden an der Einmündung begegneten, kam es zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin stürzte und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

