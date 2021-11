Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Autofahrt endet in Straßengraben

Warendorf (ots)

Die Autofahrt eines 21-jährigen Mannes aus Hamm, hat am Dienstag (23.11.2021, 09.41 Uhr) in einem Straßengraben in Drensteinfurt geendet.

Der junge Mann war in seinem Auto auf der L 585 aus Drensteinfurt kommend Richtung Albersloh unterwegs. Um einem entgegenkommenden Lkw Platz zu machen, fuhr der Hammer weiter rechts, kam dadurch auf den Grünstreifen, geriet ins Rutschen und stoppte im Straßengraben.

Rettungskräfte brachten den Mann leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell