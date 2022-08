Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahndung nach EC-Karten Diebstahl - Wer kennt den Tatverdächtigen? - Bitte kreisweit veröffentlichen

Kreis Herford (ots)

(sls) Die Kreispolizeibehörde Herford ist auf der Suche nach einem Tatverdächtigen, der versucht hat, eine höhere Geldsumme von einem Konto eines 78-Jährigen aus Vlotho abzuheben. Am 16.03.2022 gegen 09.00 Uhr wurde der Geschädigte, im Verlauf eines Gespräches mit einem unbekannten Pärchen, auf der Herforder Straße in Vlotho abgelenkt und seine Geldbörse aus der Jackentasche entwendet. In dem Portemonnaie befanden sich neben Bargeld auch diverse persönliche Papiere des Seniors. Etwas gegen 09.45 Uhr versuchte eine männliche Person, mit einer der entwendeten Debitkarte an einem Geldautomaten in einer Bankfiliale in Vlotho Geld abzuheben. Ein Zugriff zum Geld gelang dem Unbekannten jedoch nicht. Bei dem Versuch das Geld abzuheben wurde der Täter jedoch gefilmt. Die anliegenden Bilder der dringend tatverdächtigen Personen sind nun per Beschluss durch das Amtsgericht Bielefeld für eine Öffentlichkeitsfahndung freigegeben. Die Polizei fragt: Wer kennt die Personen oder kann Hinweise zu den Tatverdächtigen geben? Bilder des Tatverdächtigen finden Sie auf den Fahndungsseiten der Polizei Herford: https://polizei.nrw/fahndung/84235

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell