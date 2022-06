POL-PDMT: Höchstenbach - Erneut evangelische Kirche mit Graffiti besprüht

Montabaur (ots) - Am Freizeitgelände am Wolfsturm in der Rheinstraße wurden die Schautafeln über die Geschichte der Stadtmauer zum wiederholten Male beschädigt. Die Tatzeit liegt in dem Zeitraum vom 30. April bis zum 25. Mai. Die Schautafeln wurde mit Farbe beschmiert und so entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Die Polizeiinspektion Montabaur erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 02602-9226-0. ...

mehr